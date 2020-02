Saaremaa on Eesti võrkpalliellu kõvasti särtsu lisanud. Aga kui jätkusuutlik see projekt on? Kas suurtoetajate isu on sama suur kui kolm aastat tagasi? Kuidas on suudetud võistkonnale tekitada nii suur fänniarmee? Kas tuleks senisest rohkem panustada ka noortetööle? Milline võiks olla saarlaste miinimummäär meeskonnas? Need ja paljud teised küsimused esitasime klubi presidendile Toivo Aldile.