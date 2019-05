Võiduka comebacki teinud Edvin Erik Kibus: tundsin, nagu oleksin reisilt koju jõudnud

2016. aastal sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud Kibus sai Tondirabas 2:1 punktivõidu Hendrik Themase üle, kirjutades oma kontole 14 kaotuse ja 3 viigi kõrvale karjääri 45. võidu. Themase saldo on nüüd 13 võitu ja 11 kaotust. Mõlemad mehed on 29-aastased, matš toimus K-1 reeglitega kaalukategoorias -79 kg.

"Teadsin, et Themas on väga jõuline ja vastupidav ning agressiivse, pressiva stiiliga. Minu ülesandeks oli liikuda ja tekitada talle ebamugavaid ja ebatavalisi olukordi. Kokkuvõttes oli taktika ju väga edukas, kuid on väga hirmutav ja kohati uskumatu, kui oled endast kõik sõltuva teinud, aga vastane hakkab veelgi tugevamat survet avaldama. Teises raundis oli kaks nokdauni, verd, higi, pisaraidki. Hoolimata sellest oli Themase poolne surve viimases raundis tugevaim," märkis Kibus.



” Minu sportlaskarjäär on endiselt läbi. Meistrtiitlid ja lihtsalt võõrsil võistlemine ei motiveeri mind. Edvin Erik Kibus, 2009. aasta taipoksi Euroopa meister



Kuidas mõjus kolmeaastane võistluspaus ringi astumise tunde poolest?

"Paus mõjus värskendavalt. Sain mõelda ja tunda, et miks ma seda teen. Jõudsin ringiga aegade algusesse. Võitluskunst on minu kirg. Sellisel showl võistlemine on väga suur väljakutse, kuid ka väga võimas. Peamine elelment on võitlus, kuid show annab värvi juurde. Matši oodates oli keha ja meel vaikne ja rahulik- valmis. Ringi minnes elevil ja rõõmus. Meeldivalt tuttav. Tundsin, et olen õiges kohas. Umbes nii nagu jõuad reisilt koju. Kõik on justkui sama, aga teistmoodi."