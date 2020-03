Suur matš jääb ikkagi ära? Nurmegomedov jäi Venemaale kinni: ma ei tea, mis saab. Kogu maailm on karantiinis

Nurmagomedovi ja Fergusoni vaheline matš on kavas UFC 249 võitlusõhtu peakohtumisena. White rääkis alles möödunud nädalal, et kuigi 18. aprilliks USA-sse kavandatud vastasseisu asukohta tuli muuta, siis matš ära ei jää. Ameeriklane toimumispaika avalikustada ei soovinud, aga kõige tõenäolisemaks sihtkohaks peetakse Abu Dhabit.

Nüüd on aga koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangud suurele vastasseisule ikkagi saatuslikuks saamas. Nimelt avaldas Nurmagomedov, et on jäänud koju Venemaale kinni.

"Kuulen jutte, et võitlusõhtut plaanitakse ilma minuta siiski pidada," rääkis Dagestani vabavõitleja sotsiaalmeedias. "Olen isegi kuulnud, et Tonyle otsitakse uut vastast, sest ta on USA-s ja mina Venemaal. Ma pole aga siin omast tahtest!"

"UFC ütles mulle, et matš ei toimu mitte mingil juhul USA-s ning isegi, kui seda Araabia Ühendemiraatides ei peeta, siis ikkagi siinpool Atlandi ookeani," jätkas Nurmagomedov. "Otsustasimegi seetõttu, et lendame kuu aega enne kohtumist Araabia Ühendemiraatidesse, aga sinna jõudes kuulsime, et piirid pannakse kinni. Seega lendasime kiirelt tagasi Venemaale, aga kuulsime, et ka siin pannakse kohe kõik kinni. Täpselt samamoodi, nagu on seda tehtud USA-s, Euroopas, Araabia Ühendemiraatides ja mujal. Kogu maailm on praegu karantiinis."

Nurmagomedov lisas, et treenib kodus siiski igapäevaselt edasi. "Kuigi ma täpselt ei tea, milleks valmistun. Nüüd ma ei tea, mis saab. Väga raske on treenida, kui kogu maailm on kinni ja sa ei tea, milleks valmistud."