Nurmagomedov koroonaviirust ei karda! Neetud matšiks tituleeritud vastasseis leiab aset keeldudest hoolimata

Praegu tuleb igapäevaselt uudiseid, kuidas üks või teine jõuproov on pikalt edasi lükatud. Nii jalgpalli Euroopa meistrivõistlused kui ka Tokyo olümpiamängud toimuvad plaanitust aasta aega hiljem. UFC boss Dana White raiub aga jätkuvalt, et võitlusõhtu UFC249 toimub õigel ajal ehk 18. aprillil.

Kuu aega enne jõuproovi toimumist avaldas New York, et nemad ei luba matši korraldada, kuid juba paar päeva hiljem teatas White uue võõrustaja leidmisest. Esialgu on ta jätnud kõik detailid aga ainult enda teada. UFC bossi sõnul on ta veendunud kahes asjas. Esiteks surevad kõik ühel päeval nagunii ning teiseks korraldab ta Habib Nurmagomedovi ja Tony Fergusoni kergkaalu tiitlimatši kokkulepitud kuupäeval.