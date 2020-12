Eesti vabavõitleja alistas Kadõrovile kuuluvas sarjas kaotuseta dagestanlase

"Ma ei karda kedagi. Treenida tuleb lihtsalt kõvasti. Treenige nagu hobused! Treenige veel kõvemini kui hobused!" ütles Smoldarev, kes armastab võidelda kaotuseta vastastega, vahendab Goodfight.ee.

Eestlase matš oli seekord nihkunud peamatšidest kaugele allapoole. Fight.ru panustas Mussajevile. Vaatama lubati 2500 vaatajat.

Eestlane tunnistas Delfile detsembri alguses, et kuigi tal on lepingus veel kaks matši, on tal ka kaks järjestikust kaotust ja sel puhul on ACA-l lubatud ta vallandada.

Loe lisaks: Tšetšeenia juhi Kadõrovi taotlus aitas Eesti vabavõitleja viivitusteta üle Venemaa piiri