Nabil kulus Naveeni alistamiseks vaid poolteist minutit. Pärast seda, kui vastane parterisse pandi, vedas eestlane ta neli korda järjest üle.

Järgmises matšis on Nabi samuti favoriit, sest 29-aastase Murat Ramonovi karjääri parim tulemus on 2015. aasta Las Vegase MM-i seitsmes koht. Rohkem pole ta suurtel tiitlivõistlustel esikümnesse jõudnud. See kohtumine peaks toimuma Eesti aja järgi vahemikus 9-9.30.

Eile alanud võistluse avaringis alistas Nabi kindlalt Venezuela esindaja Moises Salvador Perez Hellburgi, ent jäi kaheksandikfinaalis alla kuubalasele Oscar Pino Hindsile.