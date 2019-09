MM-pronksi võitnud Heiki Nabi kirus iraanlast: ta tegi kõike, mis maadluses on keelatud

"Olen väga-väga õnnelik, et kõik see töö ja pikad laagrid vilja kandsid. Suutsin end MMiks väga heasse füüsilisse ja vaimsesse vormi viia ning tulin ka närvide talitsemisega toime," sõnas 34-aastane Nabi Eesti Päevalehele ja Delfile.

Eestlane tunnistas, et kõige veidramaks kujunes just otsustav kolmanda koha kohtumine. "Pronksimatš oli väga kummaline, et iraanlane sedamoodi käitus.Ta ootused olid kõrged. Lootis, et suudab mind püstimaadluses ära suruda, aga ei suutnud. Siis hakkas tegema kõike, mis maadluses on keelatud - togis peaga, tallas varvastel, haaras sõrmedest, nügis põlvega. Pärast matši oli mu nägu hoopidest üsnagi valus. Õnneks ei lasknud kohtunikud matšil koledaks minna ja jagasid õiglaselt karistusi," rääkis Nabi.

Võidetud pronksiga jäi eestlane väga rahule. "Ma ei nimeta seda pronksi üllatuseks, küll aga töövõiduks. Meie kaalus on medalitahtjaid palju, mul õnnestus edukalt välja ujuda ja kogu tehtud töö medaliks vormistada."

Nabi teenis pronksimatšile pääsuga ka 2020. aasta Tokyo olümpiamängude pileti.