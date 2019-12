TOP15 | Need olid Delfi Spordi loetuimad artiklid aastal 2019!

Delfi Spordi TOP15 edetabeli vallutasid tänavu Ott Tänak ning dopinguskandaal, kuid sekka mahtusid ka paar muud sündmust. Olgu öeldud, et edetabelist on välja jäetud otseblogid, mida me terve päeva või isegi rohkem pidevalt uuendanud oleme. Oleks me need sisse arvestanud, poleks Tänak selles ülevaates teistele üldse eetriaega jätnud.

Aga hakkame siis pihta...