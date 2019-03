Politsei pidas Mati Alaveri kinni, prokuratuur alustas Alaveri suhtes kriminaalmenetluse

Alaveri kinnipidamist kinnitas Delfile Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Kristjan Lukk.

Kell 14.46 saabus Riigiprokuratuuri pressiteade:

Riigiprokuratuur alustas dopingu tarvitamisele kallutamise osas kriminaalmenetlust selgitamaks välja, kas avalikkuseni jõudnud info selle kohta, et kolme Eesti suusatajat kallutati dopingut tarvitama, viitab kuriteo toimepanemisele.

Esmaspäeval, 11. märtsil esitati Mati Alaverile kahtlustus seoses dopingule tarvitamise kallutamisega.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul on Austria ja Saksamaa Liitvabariigi prokuratuur andnud piisava ülevaate, milliseid kuritegusid uuritakse sealsete menetluste raames. „Austria ja Saksamaa koostööpartneritelt saadud info pinnalt teame, et neil on käimas ulatuslik kriminaalmenetlus. Samas on aga avalikkuseni jõudnud väga palju uusi infokilde, mida on mõistlik uurida eraldi kriminaalmenetluse raames Eestis.“

Juhtiva riigiprokuröri sõnul jätkub Eesti suusatajate võimaliku dopingu tarvitamisega seotud kriminaalmenetlus Austrias. „Austria prokuratuuri alustatud kriminaalmenetluse raames selgitatakse meile teadaoleva info kohaselt muu hulgas välja mitmete sportlaste dopingu tarvitamisega seotud asjaolud. Eestis ei ole dopingu tarvitamine kriminaliseeritud, kuid oleme meie koostööpartneritele igati info kogumisel abiks,“ lisas Pern.

Kriminaalmenetlus alustati karistusseadustiku § 195 järgi, menetlust viib läbi Keskkriminaalpolitsei ja seda juhib Riigiprokuratuur."

Väljavõte karistusseadustikust:

§ 195 Kallutamine dopingu kasutamisele