Palju õnne! Suusaorienteeruja Daisy Kudre krooniti Käärikul maailmameistriks

Kudre võitis kuldmedali 0,17 sekundiga rootslanna Anna Magdalena Olssoni ja 22 sekundiga norralanna Anna Ulvensoeni ees.

Pisarateni liigutatud Kudre kommenteeris võistluste otseülekandes: "Tunne on väga hea! Sõit ja rada olid väga rasked. Kohe kui kaarti nägin, siis teadsin, et siin rajal ei tule sõita mitte ainult väga kiiresti, vaid ka väga täpselt, pead tegema õigeid valikud. Kiirus oli väga suur ja ma polnud alati oma valikutes kindel. Arvan, et see oli minu poolt ideaalne võistlus. Ma ei surunud küll väga kõvasti, aga hoidsin asju kontrolli all. Olen lihtsalt nii õnnelik, sest see on tõesti unistuste täitumine. Näen ju lähedalt, kui palju korraldajad on pingutanud, et maailmameistrivõistlused Eestis erilised oleksid. Muidugi ma unistasin kuldmedalist, aga et see juba esimeses sõidus tuleb..."

Daisy Kudrel oli varasemalt tiitlivõistlustelt ette näidata 2013. aasta juunioride MM-i lühiraja hõbemedal, 2017. aasta täiskasvanute MM-i teatesõidu pronks, 2020. aasta EM-i lühiraja ja segateatesprindi pronks.

Kuumas grupis eelaviimasena rajale läinud Kudre oli juba esimeses TV-kontrollpunktis kindlalt medalikonkurentsis, edestades teisel kohal olnud Alena Trapeznikovat 9 sekundiga. Teises TV-kontrollpunktis fikseeriti talle sekundipealt sama aeg Ulvensoeniga. Viimases, finišieelses ajavõtupunktis juhtis Kudre aga võistlust juba 16 sekundiga, suurendades edu finišijooneks veel ühe sekundi võrra ning lõpetades ajaga 15 minutit 22 sekundit.

Doris Kudre saavutas 15. (aeg 17.24), Evely Kaasiku 21. (18.08), Epp Paalberg 21. (18.34) ja Kaisa Rooba 37. koha (22.24). Kelly Vildek puuduva kontrollpunkti tõttu tulemust kirja ei saanud.

Sportlaste sõnul valmistas määrdemeeskond neile ette väga head suusad. Rada oli pehme, kuid ohtlikke kohti jagus küllaga. Nii mõnigi võistleja võttis järskudel tõusudel ja laskumistel suusad jalast.

Naisi startis rajale 38, tulemuse sai kirja 37.

