Täiskasvanute seas sihib teiste hulgas kõrgeid kohti Eesti naiste esinumber Daisy Kudre. „Üldjoontes on hea. Olen saanud korralikult treenida ja nüüd päris palju ka kaarditreeninguid teha,” kiitis Kudre senist ettevalmistusperioodi. „Puudu on jäänud ainult rahvusvahelistest võistlustest, mis on ära jäetud. Pole saanud end rahvusvahelisel tasemel teistega võrrelda.”

Naiste edetabelis maailma kuuendat kohta hoidev Kudre elab Šveitsis. Ka tema elukaaslane Gion Schnyder on tipptasemel suusaorienteeruja, kes tuli tunamulluse MM-i lühirajal pronksile.