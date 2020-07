TÄISPIKKUSES ja FOTOD | Eesti-Läti tennisematš. Kanepi ja Kontaveit teenisid magusad võidud, kuid Läti asus juhtima

Üksik- ja paarismängudes mängivad Eestist Anett Kontaveit (WTA 22), Kaia Kanepi (WTA 99), Jürgen Zopp (ATP 552), Vladimir Ivanov (ATP 738) ning Lätist Jelena Ostapenko (WTA 41), Anastasija Sevastova (WTA 43), Ernests Gulbis (ATP 162) ja Karlis Ozolins (ATP 1133).

Mängud toimuvad Tondi tennisekeskuses.

1. MATŠ: Tänavune Australian Openi juunioride turniiri poolfinalist Karlis Ozolins võitis Valdimir Ivanovi numbritega 6:1 ja 6:3. Esimene matš kestis kokku üks tund ja kümme minutit. Loe Ivanovi kommentaari siit!





2. MATŠ: Anett Kontaveit võitis Anastasija Sevastova tulemusega 6:1, 6:2. Mäng kestis kokku kõigest 54 minutit.

"Mängunälg, ärevus ja tahtmine oli nii suur. Olen õnnelik, et suutsin terve mängu intensiivsust ja stabiilsust hoida. Olen palju trenni teinud ning hea meel on, et see töö kohe esimeses mängus end ära tasus!" ütles Kontaveit kohe pärast mängu väljakul antud intervjuus.

Vaata ka Delfi videointervjuud Kontaveidiga!



3. MATŠ: Meeste paarismäng Zopp/Ivanov - Ozolins/Gulbis. Ozolins ja Gulbis võitsid 7:6 (1), 6:4. Kohtumine kestis üks tund ja 24 minutit.

4. MATŠ: Kaia Kanepi võitis 2017. aasta French Openi tšempioni vastu avaseti 39 minutiga 6:3. Ostapenko kulutas avasetis palju aega ja närvi kohtunikuga vaidlemisele. Kahel korral seadis ta kahtluse alla Kanepi serviässa õiguspärasuse, ühel juhul läks ta endast välja sisse loetud vastase äralöögi peale. "Kas sa oled pime või midagi?", "Kas sa palli üldse näed?" olid mõned lausekatked, mida ta oma pahameele episoodides pukikohtunikule karjus. Viimase otsuse peale jättis ta lausa mängimise hetkeks pooleli, läks oma pingi juurde vett jooma ning sai ka kohtunikult viivitamise eest ametliku noomituse. Kanepi oli parem ka teises setis, mille ta võitis 6:4. Seega võit eestlannale 6:3, 6:4.



5. MATŠ: Jürgen Zopp kaotas Ernests Gulbisele 3:6, 4:6. Matš kestis üks tund ja 25 minutit.