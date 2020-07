DELFI VIDEO | Hiilgava võidu saanud Kontaveit: hea meel, et rasked trennid end kohe esimeses mängus ära tasusid!

"Tahtmine oli meil mõlemal, aga minu agressiivne mäng toimis väga hästi. Lõpetasin punkte hästi ja liikusin ka väga hästi. Need rasked trennid ja kogu see vaev, mis on nähtud, on kindlasti ära tasunud. Mul on hea meel, et see on kohe esimesse mängu üle kandunud," rõõmustas Eesti esireket, kes nii kiiret võitu enda sõnul ei oodanud.

"Ei oodanud üldse mingisugust tulemust. Muidugi tahan iga mäng võita, aga teadsin, et ta oli Berliinis [näidisturniiril] väga hästi mänginud ja päris tugevaid vastaseid päris lihtsalt võitnud. Olin sellega arvestanud ega seadnud endale ühtegi ootust."

Kontaveit lisas, et ammutas täismaja publikust ehk ligi 1500 pealtvaatajast energiat ning naudib alati kodufännide ees mängimist: "Olen iga kord öelnud, kui ma kodus mängin, et rahvas annab mulle palju energiat. Mul on hea meel, et nii palju inimesi on meid vaatama tulnud ja loodan homme sama näha."

Pealtnäha pole mitmekuuline võistluspaus Kontaveidi mängule mingit jälge jätnud. Hinges tundis ta siiski mängu alguses kerget ärevust. "Tundsin, et olen ärev ja närviline, kuid õnneks see mängu üle ei kandunud. Sain sellest esimese seti keskel üle. Kuid alguses närveerisin enda sees küll korralikult," sõnas ta.

Homme on Kontaveidi vastaseks Läti esinumber ja 2017. aasta French Openi võitja Jelena Ostapenko, kes täna õhtul mängib kolmeaastase pausi järel Eesti publiku ette astuva Kaia Kanepi vastu. Samuti näeb homme Tondi tennisehallis naiste paarismängu.