Turniiri korraldaja Kanepi postitusest: tegemist on sportlastega ning siin maailmas pole midagi kindlat

Kanepi teatas sotsiaalmeedias, et kui turniir toimub kõvakattega väljaku asemel hoopis liiva peal, siis tema võistlusel osaleda ei saa.

"Tegemist on sportlastega ning siin maailmas pole mitte midagi kindlat. Homme võib kõik olla hoopis teistmoodi. Me sellepärast jätsimegi eile (teisipäevasel pressikonverentsil - toim) väljakukatte veel vabaks," sõnas Läll Delfile, lisades, et turniir peetakse Tondi tennisekeskuses. "Rahvusvaheline võistluskalender võib ka veel muutuda, me lihtsalt elame praegu sellises ajas. Võib-olla tuleb veel viimasel hetkel muutusi ka väljakukatte osas."

"Võtame päev korraga. Teeme kõik selleks, et kõik parimad tennisistid oleksid väljakul olemas, seal hulgas ka Kaia," jätkas Läll.

Millal võiks Kanepi osalemise osas lõplik otsus tulla? "Otsus saab sündida siis, kui me hakkame väljakut üles ehitama ehk mitte enne kui 24. juuli," sõnas korraldusmeeskonna liige, lisades, et siis selgub ka, mis kattega väljakul turniir peetakse. "Võib-olla mängima hoopis Tondis sisehallis kõvakatte peal."

Kanepi lisas postituses, et oli antud teemal ka korraldajatega enne pressikonverentsi suhelnud. Millal antud teema üles tuli? "Ma arvan, et me rääkisime sellest vahetult enne pressikonverentsi," avaldas Läll. "Mõned päevad varem kindlasti sellest juttu ei olnud, sest selline soov vahetada liiva peale tuli meil üks päev enne pressikonverentsi."

Kui Kanepi peaks turniirilt kõrvale jääma, on talle ka asendaja leitud. "Mõlemal võistkonnal on nii meestes kui naistes üks varumängija. Usun, et siis saab tohutu võimaluse värske Eesti meister Elena Malõgina," rääkis Läll.