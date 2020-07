Kaia Kanepi osalemine kodusel suurturniiril sattus kahtluse alla

Avaldame Kanepi postituse täismahus.

"Eile leidis aset juuli lõpus toimuva Eesti-Läti maavõistluse, Merko Cupi pressikonverents, kus mind tutvustati kui turniiril kindlat osalejat.

Tegelikkus on, et täna veel ei ole täpselt teada, millised turniirid nii WTA tuuril kui ka Suure Slämmi turniiridest lähiajal toiumuvad ja siis on mul 100% kindlalt midagi raske öelda. Kui minuga 1,5 kuud tagasi räägiti turniirist, siis oli kindel, et turniir toimub kõvakattega väljakul ja see sobis hästi minu US Openi plaanidega.

Kui tänase seisuga US Open toimub ja Eestis toimuv maavõistlus peaks toimuma liival, siis ma kindlasti ei saa sellel osaleda (olen sellel teemal suhelnud korraldajaga ka enne pressikonverentsi toimumisaega)… Kui Eesti toimub turniir liival ja USAs toimuvad kõvakattega turniirid ära jävad, siis võtan suurima rõõmuga osa kavandatavast Merko Cupist. Olen viimased 12 kuud mänginud vaid kõvakattega väljakul ning arvestades enda jalgade seisundit, ma ei saa liiga lühikese aja jooksul vahetada liiga tihti erinevaid väljakukatteid, kuna see võib lõpetada minu karjääri (ja käimasoleva hooaja)kiiremini, kui ma ise seda sooviks.

Parimate soovidega,

KK"

