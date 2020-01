Kontaveit pärast nappi kaotust Bertensile: tingimused sobisid vastasele kindlasti paremini

"Raske mäng oli. Muidugi on raske sellist tasavägist mängu kaotada. Üldiselt ma arvan, et ei olnud halb mäng. See oli alles minu teine kohtumine pärast sellist pikka võistluspausi," sõnas Kontaveit.

"Võitlesin hästi, oli selline noatera peal mäng, mis võinuks mõlemale poole kukkuda. Vastane servis väga hästi. Raske õhk oli, tingimused sobisid kindlasti paremini talle kui minule, aga see selleks... ," jätkas Kontaveit ja lisas: "Muidugi oleks tahtnud tähtsatel hetkedel mitte eksida, aga nii ta läks. Selline see tennis on."

"Aga esikümne mängija vastu oli kõva võitlus. Ma arvan, et midagi katki ei ole ja kehvasti ma ei mänginud," lisas eestlanna optimistlikult.

Järgmine turniir on Kontaveidil Adelaide`is ja siis tuleb juba aasta esimene suur slämm Australian Open.