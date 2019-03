Alaveri ja Veerpalu varasemalt kritiseerinud Sõõrumaa muutumine: nad tegid vea, aga kas meie reageering oli parem?

"Jah, nemad tegid vea, või isegi mitu, aga kas meie reageering sellele oli parem?," küsib Sõõrumaa ajalehes Postimees avaldatud arvamusartiklis olles eelnevalt kiitvalt viidanud Veerpalu ja Alaveri saavutustele ning mõistnud hukka igasuguse dopingukasutamise.

Märkimist väärib ka fakt, et Sõõrumaa nimetab ennast artikli all "kaasteeliseks", mitte näiteks EOK presidendiks.

Pärast Seefeldi dopinguskandaali puhkemist on Sõõrumaa esinenud Alaveri ja Veerpalu suunas varasemalt pigem kriitiliselt. Näiteks ütles ta 1. märtsil ERR-ile antud intervjuus, et on Alaveris ning Veerpalus pettunud.

"Natukene pettumust sellistes meestes nagu Mati Alaver ja Andrus Veerpalu. Sportlane on sportlane, tihtipeale jääb ju kooliharidus lünklikuks ja tea, paljukest seda oma mõtlemistki on ja nii edasi, aga Alaverist ma olen lugu pidanud kui väga põhimõttekindlast, sõnakast mehest. Ja veel sellises olukorras, kus hõng oli üleval mitmeid aastaid tagasi, niimoodi uuesti libastuda, siis ütleme, et kõiki asju, tuleb välja, et on võimalik juhtuda," rääkis EOK juht toona.

Ka hiljem, 6. märtsil Delfile antud videointervjuus möönis Sõõrumaa näiteks, et Mati Alaveri kutsumine EOK täitevkomiteesse oli tagantjärele tarkusena viga.