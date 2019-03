Eksimust tunnistanud Sõõrumaa: tagasiastumiseks ma põhjust ei näe

Täitevkomitee arutas eile eelmisel nädalal Seefeldis lahvatanud dopinguskandaali pärast Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu karistamist. „Me poleks kulutanud täna nii palju aega, kui Andrus Veerpalu oleks olnud siin,” kahetses EOK president Urmas Sõõrumaa, et olümpiavõitja ei soovinud tulla ütlusi andma ja otsused tuli langetada tagaselja. Alaver on tunnistanud, et tema oli seotud Karel Tammjärve ja Algo Kärbi veredopingu kasutamisega. Andrus Veerpalu kohta on esialgu teada üksnes nii palju, et ta oli teadlik poeg Andrease pettusest.

Urmas Sõõrumaa, kas peale Alaveri ja Veerpalu treenerikutse äravõtmise, EOK liikmesuse lõpetamise ja EOK teenetemärkide tagasi küsimise arutati ka võimalust lõpetada Veerpalule olümpiavõitja pensioni maksmine?

Jah, me arutasime seda küll. Aga me hakkame rääkima kultuuriministeeriumiga, kuidas sellega jääb, sest olümpiavõitja ta praegu on, seda ei ole keegi juriidiliselt vaidlustanud ning ka pensioni maksmine on ikka riigi otsus ja juriidiline akt. Meil käis see arutlusest läbi, aga see jääb meie pädevusest välja.