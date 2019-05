ORIENTEERUMISKUU: Lauri Sild: Orienteerumine on elustiil!

https://sport.delfi.ee/news/liikumine/rahvasport/orienteerumiskuu-timo-sild-orienteerumise-kaardilugemine-saab-selgeks?id=86300393

Lauri, kuidas soovitad orienteerumisega alustada neil, kes pole veel alaga kokku puutunud?

Kõigile, kes soovivad orienteerumisega tutvust teha, soovitan härjal sarvist haarata ning kõigepealt leida päevakute kodulehelt mõni sümpaatne päevak. Kui suudad end päevakule kohale vedada, on raskeim osa juba tehtud! Alustamiseks sobivad väga hästi asulates toimuvad päevakud (eriti kodulinnas või-külas), sest seal on liikumisruum juba enam-vähem tuttav ning saab keskenduda kaardi tundmaõppimisele. Samas saab orienteerumisega edukalt algust teha ka täiesti võõras metsas toimuval päevakul - tuleb vaid võtta jõukohane rada. Igal juhul soovitan alustada lihtsamast ning julguse ja oskuste edenedes liikuda raskemate väljakutsete suunas. Päevakutel on võimalus küsida asjatundjatelt nõu ning saada väike esmane tutvustus kaardi tingmärkide- ja koolitus kaardi kasutamise osas. Veel lihtsam on, kui leidub sõprade seas juba kogenud harrastaja, kes aitab esimestel kordadel põhioskused selgeks saada.

Lauri Sild Lauri Sild: erakogu. Foto: Sander Lembra

Mis on kõige olulisem endale selgeks teha, et kogemus oleks positiivne?

Tuleb endale aru anda, mis on hetkel orienteerumisoskuste tase ja vastavalt sellele valida rada, mis ei käi liigselt üle jõu, kuid samas esitab piisavalt keerulise ja huvitava väljakutse. Loomulikult, eesmärgid on erinevad ja ka väga lihtsa raja läbimine võib näiteks halli argipäeva kepikõnnile vaheldust juurde tuua, kuid enda kogemusest julgen öelda, et mida keerulisem rada läbitud saab, seda suurem on rahulolu iseendaga.Kui juba mitmendat korda ei suudeta rajaga läbimisega toime tulla, on võib-olla mõistlik astuda samm tagasi ja hinnata olukorda. Kas peaks ehk lihtsama raja võtma? Kas orienteerumise algteadmised on omandatud? Tingmärgid, kaardi orienteerimine põhjasuunda, mõõtkavad ja muu selline? Lihtsad asjad saad selgeks päevakute lehelt http://paevakud.ee/osalejale/, julgemad võivad küsida nõu otse asjatundjatelt. Karta pole midagi!

Mis on Sinu jaoks orienteerumise abc?

Kui tunnen, et mul rajal hakkab tehnika lagunema, taandun paarile lihtsale asjale. Esiteks, kõige tähtsam on kaart ning seda tuleb lugeda! Kaart on ilmselgelt kõige olulisem vahend maastikul õiges suunas liikumiseks ja seda ei tohi rajal olles ära unustada. Seejärel kompass, mida kaardiga käsikäes kasutades saab jälgida, et kaart oleks alati õigesti ees ja suund oleks õige. Seejärel plaan, kuidas rada või etappi läbida. Kaardi ja kompassi abiga saabki tehtud plaani tõhusalt ellu viia. Kiired jalad on ka väga olulised, kuid nad ei tohi peast ette joosta!

Palun räägi, millist orienteerumise varustust soovitad?

Põhimõtteliselt saab ilma igasuguse kalli varustuseta hakkama, kuid siinkohal vaatame, mis on minu meelest orienteerumisvarustuse arsenalis tähtis.Jalanõud on ilmselt kõige olulisem ja samas ka kõige kallim varustuse osa orienteerumises. Tavalised jooksutossud metsas kaua vastu ei pea, ent maastikutossud kestavad pisut kauem ja sobivad hästi näiteks linnaruumis orienteerumiseks. Metsas on kõige paremad spetsiaalsed orienteerumisjalanõud või muud sarnased off-road jalavarjud. Neil on jämeda mustriga tallad, mis haakuvad hästi vahelduvas metsapinnases, kaitsevad jalgu löökide ja risu eest ning on reeglina üsna vastupidavad. Naeltega jalanõud on head, kuid Eesti metsades pole need kriitilise tähtsusega.