ORIENTEERUMISKUU: Timo Sild: Orienteerumise kaardilugemine saab selgeks!

Orienteerumisvõistlustel ja orienteerumislaagrites olin vanematega kaasas juba väikese lapsena, kuid kuni 16. eluaastani oli orienteerumine vaid üks spordiala mitme hulgas, mida vähem või rohkem harrastasin. Põhikooli ajal jõudsin käia nii suusa-, jooksu- kui ka orienteerumistrennis, mängisin natukene ka korvpalli. Keskkoolist alates olen keskendunud ainult orienteerumisele.

Kas vennaga konkureerid ka?

Individuaalvõistlustel on vend konkurent nagu iga teine. Noores eas, kui vendadevahelist kemplemist vahel liigagi palju oli, me õnneks samas vanuseklassis võistlusi ei jooksnud, kuna orienteerumises on enne täiskasvanute võistlusklassi (MN21) vanuseklassid iga kahe aasta tagant ja meie vanusevahe ongi just kaks aastat.

Kuigi ma vennaga konkureerin, elan tema võitudele ja kaotustele kaasa. Meil on vennaga sama treener ja tema on öelnud, et meid on huvitav treenida, kuna oleme nii isiksustena kui ka füüsilistelt omadustelt väga erinevad, ent orienteerumissaavutused on sisuliselt samad.

Mida õppisid oma isalt Sixten Sillalt?

Orienteerumise on mulle tegelikult selgeks õpetanud ema, kes oli minu treener, kui ma veel noorteklassides võistlesin. Isalt olen eeskuju kaudu üritanud ära õppida töökust ning pühendumust.

Oled tipporienteeruja, kuidas tipud treenivad?

Üldfüüsiline ettevalmistus sarnaneb tipporienteerujal paljuski tüüpilise vastupidavusala sportlase omale: palju aeroobset tegevust, mida täiendatakse jõu- ning kiirustreeningutega. Orienteerumise osakaal treeningutes võib olla väga erinev, mõni orienteerub 300+ h aastas, teine jälle 150 h või vähem – häid tulemusi on saavutatud mõlemal juhul. Võrreldes 20 aasta taguse ajaga teevad tipporienteerujad täna kindlasti rohkem orienteerumistreeninguid, sest orienteerumisrajad nõuavad intensiivset kaardilugemist, rohkem maastikke on kaardistatud, kaardid on täpsemaks muutunud ning ringireisimine on kergem.

Oled tugev ka mõnes kõrvalalas?

Ma ei pea ennast mõnel teisel kõrvalalal tugevaks.

Miks julgustad kõiki orienteerumisega alustama?

Mõned põhjused, miks vähemalt korra orienteerumist proovida:

*liigud looduses ja näed kohti, kuhu muidu ilmselt ei satuks

*parandad aeroobset võimekust, mis on oluline ka edukaks mõttetööks

*treenid korraga nii keha kui vaimu

*osaleda saad kogu perega, kõigile leidub jõukohane rada

Mida Sulle orienteerumine andnud on?

Sõbrad ja kogukonna kogu eluks, uudishimu maastike vastu üle maailma, hea füüsilise vormi, stabiilse meeleolu ning muidugi kaardilugemis- ja kaardijoonistamisoskuse.

Mis on see „miski“, mis toob inimesed uuesti ja uuesti tagasi orienteerumisüritustele?