Kawhi Leonardist ilma jäänud Lakers sai lohutusauhinnaks nimeka tsentri

211 cm pikkune Cousins mängis lõppenud hooajal Golden State Warriorsi eest. Jaanuarini taastus ta Achilleuse kõõluse rebendist ja play-off'i esimeses ringis vigastas Cousins reielihast. Finaalseeriaks suutis keskmängija platsile naasta, aga ta polnud arusaadavatel põhjustel parimate päevade tasemel.

Põhihooajal kogus Cousins 25,7 minutiga keskmiselt 16,3 punkti, 8,3 lauapalli 3,6 resultatiivset söötu ja 1,5 blokki. Play-off'is langesid need numbrid 16,6 minutile, 7,6 punktile, 4,9 lauapallile, 2,4 söödule ja 0,8 blokile.

Enne Achilleuse kõõluse rebendit kuulus 28-aastane Cousins statistika poolest NBA tippu. Aastatel 2014-2018 ei langenud tema keskmised näitajad kordagi alla 24 punkti ja 11 lauapalli.

Pisut pärast Cousinsi-teadet kirjutas ESPN, et Lakers jõudis kaheks aastaks kokkuleppele ka mängujuhi Rajon Rondoga. Rondo oli Lakersis ka mullu.

Cousins ja Rondo hakkavad koos mängima LeBron Jamesi ja Anthony Davisega. Davis oli aastatel 2017-2018 nende tiimikaaslane New Orleans Pelicansis. Davis on korduvalt öelnud, et ei soovi tsentri positsioonil mängida ja tundub, et Lakers arvestab sellega. Lisaks Cousinsile on Lakersi käsutuses 213 cm pikkune JaVale McGee.

Lakersi peamine eesmärk oli Jamesi ja Davise kõrvale saada Kawhi Leonard, aga ääremängija eelistas Los Angeles Clippersit.

Ka Clippers teatas laupäeva õhtul lepingust keskmängijaga. Horvaat Ivica Zubac sõlmis nendega nelja aasta pikkuse ja 28 miljoni dollarise kontrahti.

