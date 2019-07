Maailma kuumima korvpalluri klubivahetuse tagamaad: hirm Lakersi ees ja erakordne vahetuskaup

Clippersile oli ohtlik ka Leonardi senine koduklubi, NBA meistriks tulnud Toronto Raptors. ESPNi andmetel oleks George olnud nõus koos Leonardiga minema ka Torontosse. Seega sai Thunder Clippersi ja Raptorsi joonele panna ja vaadata, milline pakett on parem.

Thunderi peamänedžer Sam Presti üritas Raptorsile sokutada ka Russell Westbrooki pikka ja ülikallist lepingut, aga Kanada klubi president Masai Ujiri otsustas, et sellist riski pole mõtet võtta ja andis alla. Erinevalt Clippersist polnud Raptorsil võimalik piisavalt magusat paketti kokku panna.

Kõigest hoolimata on Clippersi tiim endiselt korralike mängijatega palistatud. Tagamängijatest on peatreener Doc Riversi käsutuses kaitselõvi Patrick Beverley, noor viskaja Landry Shamet ja viimaste aastate NBA parim pingimees Lou Williams. Äärel aitavad George'i ja Leonardit rollimängijad Maurice Harkless ja Rodney McGruder, keskmängijatest jäi koosseisu pealtpanekumasin Montrezl Harrell.



Clippersi nõuandjat Jerry Westi peetakse Kawhi Leonardi värbamise võtmeisikuks. Foto: AFP/SCANPIX



Clippersil on võimalik säilitada ka Horvaatia koljat Ivica Zubac. Kui Rivers leiab, et korvi alla oleks vaja paremat lauavõitlejat kui Harrell ja atleetlikumat pikka kui Zubac, on klubil võimalik kokku panna ka vahetustehing.

Lakersi seis on keerulisem ja kahe staari abiliste vägi jääb esialgu Clippersile alla. Pärast Leonardist ilmajäämist sõlmiti lepingud Danny Greeniga (2 aastat, 30 miljonit dollarit), Kentavious Caldwell-Pope'iga (2 aastat, 16 miljonit), JaVale McGee'ga (2 aastat, 8 miljonit) ja Quinn Cookiga (2 aastat, 6 miljonit).

Lisaks on Lakersi koosseisus rünnakule orienteeritud äär Kyle Kuzma, kaugvisetele spetsialiseerunud Troy Daniels ja veteran Jared Dudley.

Vaba ruumi on endiselt umbes 11 miljoni jagu, aga Lakersi õnnetuseks on kõik head ja vabad mängujuhid juba turult läinud. Just sellel positsioonil pigistab nende king kõige enam.

Raptorsi aeg NBA tipptiimina sai aga läbi. Heal juhul võivad nad idakonverentsis jõuda teise ringi, aga Milwaukee Bucksile ja Philadelphia 76ersile neist vastast pole. Õnneks saavad nende veteranide lepingud 2020. aasta suvel läbi ja klubil on võimalik alustada puhtalt lehelt.