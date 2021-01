Hiigeltehingu käigus klubi vahetanud NBA mängijal tuvastati rutiinse kontrolli käigus kasvaja

LeVert oli osa hiljuti NBA-s toimunud hiigeltehingust, mis hõlmas Houston Rocketsit, Brooklyn Netsi, Indiana Pacersit ja Cleveland Cavaliersi. Tehingu enim kõneainet pakkunud käiguks oli James Hardeni siirdumine Rocketsist Netsi. Sama tehingu käigus liitus aga seni Netsis mänginud LeVert Pacersiga.

Nagu klubivahetuste puhul ikka, pidi mängija läbima rutiinse meditsiinilise ülevaatuse. Selle käigus avastati aga ameeriklase vasaku neeru peal väike kasvaja. "Mul polnud ühtegi sümptomit. Ma polnud sel hooajal veel ühtegi mängu vahele jätnud, tundsin end 100% tervena," vahendas ESPN LeVerti sõnu.

LeVerti sõnul võis hiigeltehing päästa tema elu. "Mõnes mõttes sain kindlasti selle tehingu abil teada, mis minu kehaga toimub," sõnas ta. "Tean, et see tehing võis pikas plaanis minu päästa."

Mõistagi pole LeVert karmi diagnoosi järel Pacersi eest platsile pääsenud. BBC teatel pole veel teada, kas kasvaja on hea- või pahaloomuline. "Minu jaoks on kõige tähtsam, et saaksin tervise korda ning saaksin elada pikka elu," jätkas korvpallur. "Loomulikult tahan mängida nii kiiresti kui võimalik. Armastan mängimist, aga kõige tähtsam on teha kindlaks, et minuga on kõik korras."

LeVerti keskmised näitajad käimasoleval hooajal Netsi eest olid 12 mänguga 18,5 punkti, 6 söötu ja 4,3 lauapalli. 2016. aastal valiti LeVert NBA draftis just Pacersi poolt, kuid ta vahetati koheselt Netsi. Ta kuulus Brooklyni ridadesse kuni tänavuse aasta alguseni.