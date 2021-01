Hiigeltehing NBA-s: James Harden hakkab mängima Kevin Duranti ja Kyrie Irvinguga

Alates 2012. aastast Rocketsis mänginud Harden esitas tiimile lahkumissoovi kaks kuud tagasi, Nets oli kogu aeg tema nimekirja tipus.

31-aastane tagamängija hakkab Netsis mängima muuhulgas Kevin Duranti ja Kyrie Irvinguga. Durantiga on Harden ka varem ühes võistkonnas olnud (2009-2012 Oklahoma City Thunderis).

Netsi, Rocketsi, Cleveland Cavaliersi ja Indiana Pacersi vahel sõlmitud tehing näeb välja selline:

Nets sai Rocketsilt James Hardeni ja Cavaliersilt 2024. aasta teise ringi draft'ivaliku.

Rockets sai Netsilt lätlase Rodions Kurucsi, kolm esimese ringi draft'ivalikut (2022, 2024, 2026), neli esimese ringi drafti'valikute vahetamise õigust (2021, 2023, 2025, 2027), Pacersilt Victor Oladipo ning Cavaliersilt Dante Exumi ja esialgu Milwaukee Bucksile kuulunud 2022. aasta esimese ringi draft'ivaliku.

Indiana Pacers sai Oladipo vastu seni Netsis mänginud Caris LeVerti ja lisaks Houstoni 2023. aasta teise ringi draft'ivaliku.

Cleveland Cavaliers hankis Netsilt Jarrett Alleni ja Taurean Prince'i.

2018. ja 2019. aastal Tähtede mängule valitud Victor Oladipo hakkab mängima Houstonis. Foto: AP/SCANPIX

Netsil on nüüd Duranti, Hardeni ja Irvingu näol kolm superstaari, kelle suurimaks tugevuseks on üks-üks mäng.

Duranti ja Irvingu duo toimis väljakul suurepäraselt, aga pärast särtsakat algust hakkas Nets kaitses järgi andma. Harden lekkivat kaitset ei paranda.

Seni on Nets võitnud seitse mängu ja kaotatud kuus. Viimase pooleteise nädala jooksul on mängupausi pidanud nii Durant kui ka Irving. Durant pandi kuues päevaks COVID-19 protokolli, Irving on viimased kaheksa päeva eemal olnud isiklike põhjuste tõttu.

Mis Irvingut vaevab, pole avalikkusele teada. Netsi peatreener Steve Nash on öelnud, et mängujuhiga pole kontakti saanud ka tema.

Küll on Irving sattunud kaamerasilma ette. NBA uurib videot, kus Irving on seltskonnas, mis tähistab tema õe 30. sünnipäeva. Tänavuste reeglite järgi pole NBA mängijatel lubatud osaleda siseruumides peetavatel kogunemistel, kus osaleb üle 15 inimese. Pealegi oli Irving maskita.

Kaks päeva tagasi osales Irving "sotsiaalse õigluse" teemal peetud internetikonverentsil, samal ajal mängisid tema tiimikaaslased Denver Nuggetsiga.