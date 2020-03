Itaalia meedia: korvpallihooaeg kuulutatakse peagi lõppenuks. Vene sõnul midagi kindlat veel selgunud pole

Sel kolmapäeval toimus kõrgliiga juhtide ja klubi esindajate vahel videokonverents, kus arutati hooaja edasise jätkamise üle. Itaalia meedia teatel võeti koosolekul plaaniks lõpetada tänavuseks hooajaks mängimine ning hakata keskenduma järgmisele hooajale. Ühtlasi ei plaanita välja kuulutada meistrit. Otsus peaks saama kõikide osapoolte nõusoleku lähipäevade jooksul.

Kõrgliigaklubi Varese nimekirja kuuluv Siim-Sander Vene sõnas, et vähemalt talle pole ühestki kindlast otsusest räägitud. "Nii palju tean, kui hommikul meediast lugesin. Eks spekulatsioonidega tegu ole ja vaevalt nädalavahetusel midagi selgub. Iga päevaga jääb aega siiski vähemaks. Pole teada, mis saab," rääkis koos elukaaslase Ele-Riin Tammikuga Vareses viibiv Vene Delfile, lisades, et klubiga on praegusel ajal suhtlust vähe olnud.

Kui Vene ise on koroonaviiruse pandeemiast tingitud mängupausi ajal jäänud Itaaliasse, siis klubi nimekirja kuulunud ameeriklased on Saapamaalt lahkunud. "Ootan, mis saab. Pole mõtet ringi tõmblema hakata. Pole ka teada, kas õnnestuks üldse kuhugi minna," jätkas eestlane, lisades, et tema tervis on korras.

Lisaks Venele mängib Itaalia kõrgliigas tänavu ka Henri Drell (Pesaro), kes aga märtsi esimeses pooles Eestisse naases.