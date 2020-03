Henri Drelli koduklubi teatas kahest nakatunud ametnikust. Korvpallur rahustab: olen juba Eestis, meie mängijad on terved

Nakatunute nimesid esialgu ei avaldatud, teates lisati vaid seda, et klubi teeb võistkonna personali turvalisuse nimel kõik, mis võimalik. Hiljem lisati, et Pesaro kõikide vanusegruppide mängijad on terved, lisaks on viirusest puutumata jäänud treenerid.

Drell ütles Delfile, et ta on nüüdseks juba Eestis, nii et kui siin viirus levima ei hakka, tema tervisele ohtu pole. Drelli teada nakatusid kaks ametnikku.

"Olen tegelikult juba ammu kodus. Ei tahtnud seda varem avalikkusele öelda," rääkis Drell ja lisas, et pani ennast igaks juhuks 14 päevaks karantiini. Erialast trenni ta selle aja jooksul teha ei saa.

Itaalias on kohalik sporditegevus peatataud kuni 3. aprillini.

Pesaro näol on tegu esimese suurema korvpalliklubiga, kuhu koroonaviirus ametlikult jõudnud on.

