Aivar Kuusmaa asus juhendama Kadrina Karusid

Kuusmaa oli viimati treeneriametis kõrgliigaklubis Rapla Avis Utilitases, kust ta lahkus eelmise hooaja keskel.

Kevadel Saku II Liiga meistriks tulnud Kadrina meeskond on esiliiga hooaega alustanud kuue järjestikuse kaotusega.

"Mul teist hooaega järjest olnud nii palju tegemisi, et mul läks puhtfüüsiliselt natuke raskeks. Olen Aseris täiskohaga õpetaja ja siis on mul väikesed Viru-Nigula Hundid ka. Need sõidud ja värgid... võtsingi (võistkonna juhi) Raivo Tribuntsoviga ühendust ja ütlesin, et pane ise edasi," selgitas Sõber selle nädala alguses oma lahkumist treeneriametist.