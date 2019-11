Andres Sõber loobus Kadrina Karude juhendamisest ja vihjas treenerikarjääri lõpule

Kevadel Saku II Liiga meistriks tulnud Kadrina on esiliiga hooaega alustanud kuue järjestikuse kaotusega.

"Mul teist hooaega järjest olnud nii palju tegemisi, et mul läks puhtfüüsiliselt natuke raskeks. Olen Aseris täiskohaga õpetaja ja siis on mul väikesed Viru-Nigula Hundid ka. Need sõidud ja värgid... võtsingi (võistkonna juhi) Raivo Tribuntsoviga ühendust ja ütlesin, et pane ise edasi. Mul lihtsalt pole seda jõudu ja jaksu," rääkis Sõber Delfile.

Värvikas juhendaja tunnistas, et võrreldes teise liigaga on esiliiga hoopis kõvem pähkel, mida pureda.

"Koormus ja pinged on kõvemad. Meie võistkond polnud võrreldes eelmise hooajaga eriti muutunud, aga esiliigat ei anna teise liigaga võrrelda. Seal on paljud vanad meistriliiga vennad. Kaotused kaotusteks, aga sel aastal oli raskem. Vanust on ka juba," märkis 63-aastane Sõber.

"Tegelikult hakkasin juba kevadel tundma, et natuke on raske. Õnneks on Raivo Tribuntsov mõistlik poiss, ta sai aru. Eks Raivo oli sellega arvestanud ka, et ma võin niimoodi otsustada," lisas ta.

Sõbra sõnul oli see esimene kord, kui ta paneb täiesti vabatahtlikult ameti maha.

Küsimusele, kas ta kaaluks mõne teise täiskasvanute võistkonna aitamist, ei osanud Sõber praegu vastata. "Mul on ka siinkandis asju ajada. Ma ei ütle iial "ei", aga tunnen, et see pole enam minu pärusmaa. See võib tulevikus muutuda, aga praegu ma selle peale ei mõtle."

Sügisel kandideeris Sõber Eesti koondise peatreeneri kohale, aga valituks ei osutunud.