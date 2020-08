Jonathan Edwardsi maailmarekord sai 25-aastaseks: see tundub tagantjärele ebareaalne

"Kui ma sellele nüüd tagasi vaatan, siis see tundub olevat pärit teisest maailmast. See oleks juhtunud justkui kellegi teisega," sõnas Edwards BBC-le.

Inglane parandas Rootsis peetud tiitlivõistlustel maailmarekordit lausa kahel korral - avakatsel lendas ta 18.16 ja teisel katsel 18.29 kaugusele.

Tänaseks on Edwardsi tippmark püsinud kauem, kui Bob Beamoni ulmeline kaugushüppe maailmarekord (8.90) 1968. aasta olümpiamängudelt. Selle ületas ameeriklane Mike Powell 1991. aastal, hüpates 8.95.

Edwards meenutas, et ta läks 1995. aasta hooajale vastu isikliku rekordiga 17.44. "Minust oli saanud ühe õhtuga 17.50 hüppajast 18.50 hüppaja. Mäletan, et istusin pärast seda hüpet uuesti oma konkurentide juurde maha ning nad vaatasid mulle uskumatu pilguga otsa. "

"Olin MMil suurepärases vormis. Tingimused olid ideaalsed ja rahvas toetas mind. Tundsin, et just siin on minu üks ja ainus võimalus. Kui ma nüüd tagantjärele mõtlen, siis ei tundnud ma midagi sellist enam kunagi," lisas Edwards.