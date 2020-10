BLOGI | Arvulises vähemuses lõpetanud Barcelona teenis kindla võidu, Rashfordi tabamus tõi Unitedile magusa võidu PSG üle

MEISTRITE LIIGA ALAGRUPITURNIIR (20.10)

Sellega tänaseks lõpetame. Meistrite Liiga jätkub juba homme!

Nüüdseks on kõik kohtumised ka läbi. Võidukad olid United, Leipzig, Barcelona ja Lazio.Rennes - Krasnodar 1:1Chelsea - Sevilla 0:0Lazio - Dortmund 3:1Barcelona - Ferencvaros 5:1PSG - Manchester United 1:2Leipzig - Basaksehir 2:0

1:2! Marcus Rashford viib 87. minutil Unitedi PSG vastu juhtima!

5:1! Arvulises vähemuses oleks Barcelonat ei häiri. Klubi saab kirja ka viienda värava, mille saab enda nimele Ousmane Dembele.

Neymar lööb kaugelt peale, de Gea tõrjub.

Manchester Unitedil on olnud viimastel minutitel mitmeid võimalusi värava löömiseks, kuid viimases faasis jääb teravusest puudu.

4:1! Barcelona kõigest 17-aastane poolkaistja Pedri saab kirja karjääri esimese värava Meistrite Liigas.

3:1. Tundub, et Lazio võtab siiski oma. Itaalia klubi taastab kaheväravalise eduseisu Dortmundi vastu, sedapuhku on täpne Jean Akpa Akpro.

2:1. Dortmundi ründeäss Erling Braut Haaland vähendab koduklubi kaotusseisu Lazio vastu minimaalseks.

3:1. Gerard Pique teeb karistusalas punase kaardi väärilise vea. Igor Kharatin ei jäta võimalust kasutamata ning lööb ühe värava Barcelona vastu tagasi.

Vahepeal on väravaid löödud ka Rennesi ja Krasnodari vahelises kohtumises. Sehrou Guirassy viis 56. minutil penaltist Prantsusmaa klubi juhtima, kolm minutit hiljem viigistas Cristian Ramirez seisu.

1:1! PSG viigistab seisu. Nurgalöögi järel lööb suunab Martial õnnetult palli oma väravasse.

3:0! Philippe Coutinho lööb Barcelona poolelt kolmanda värava. Kas Ferencvaros suudab võõrsil auvärava kirja saada?

Mbappe lööb ohtlikult peale, aga de Gea tõrjub. United juhib jätkuvalt 1:0.

Kõikides mängudes on nüüd teine poolaeg alanud.

Seisud avapoolaja järel: Rennes - Krasnodar 0:0Chelsea - Sevilla 0:0Lazio - Dortmund 2:0Barcelona - Ferencvaros 2:0PSG - Manchester United 0:1Leipzig - Basaksehir 2:0

2:0! Barcelona 17-aastane sensatsioon Ansu Fati duubeldab eduseisu Ferencvarose vastu.

Unitedi 2:0 juhtvärav oli väga lähedal, ent PSG kaitsja rikošett läheb napilt postist mööda.

2:0. Vahepeal on Dortmundi vastu teise värava löönud ka Lazio. Itaalia klubi eest oli sedapuhku täpne Luiz Felipe.

1:0! Juhtima on pääsenud ka Barcelona. Lionel Messi penalti on andnud meeskonnale edu Ferencvarose vastu.

Siiski-siiski! United saab uue võimaluse, sest VAR leidis, et PSG väravavaht Keylor Navas tuli väravajoone pealt liiga vara vastu. Bruno teist korda ei eksi ja viib Unitedi 1:0 juhtima.

Samal ajal on Leipzig juba 2:0 Basaksehiri vastu juhtima, kusjuures taas oli täpne Angelino.

Bruno Fernandesilt kohutav penalti ja seis on jätkuvalt 0:0 viigis.

Penalti Unitedile! Karistusalas tehti viga Anthony Martialile.

1:0! Väravaarve on avatud ka Saksamaal. Angelino viib Leipzigi Basaksehiri vastu juhtima.

1:0! Ciro Immobile viib juba kuuendal minutil Lazio koduväljakul Dortmundi vastu juhtima.

Kõik õhtused mängud on alanud!

Õhtul ootavad ees kuus kohtumist:Rennes - KrasnodarChelsea - SevillaLazio - DortmundBarcelona - FerencvarosPSG - Manchester UnitedLeipzig - Basaksehir

1:2! Brügge teenib kolmanda lisaminuti väravast võõrsil võidu Zeniti üle. Belglaste sangariks kerkis Charles de Ketelaere.

Läbi! Juventus teenib Morata kahe värava toel magusa võidu Kiievi üle.

0:2! Morata duubeldab Juventuse eduseisu. Tundub, et Andrea Pirlo debüüt peatreenerina Meistrite Liigas kujuneb võidukaks. Mängu lõpuni jäänud circa 10 minutit.

29. juunil 17. sünnipäeva tähistanud Jude Bellingham teeb täna Inglismaa jalgpalli ajalugu.https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1318619585487187979

1:1! Endine Liverpooli mängija Dejan Lovren viigistab Zeniti poolelt Brügge vastu seisu. Mängu lõpuni jäänud veel umbes 15 minutit.

0:1. Väravaarve on avatud ka teises mängus. Emmanuel Dennis viib 63. minutil Brügge võõrsil Zeniti vastu juhtima.

Hispaanlane pääses karistusalas lahtisele pallile esimesena jälile ning kõmmutas mõne meetri pealt võrku.

Milline algus teisele poolajale! Alvaro Morata viib teise poolaja esimesel minutil Juventuse juhtima!

Mõlemas kohtumises avapoolaeg läbi, väravaid veel täna nähtud pole:Kiievi Dinamo - Juventus 0:0Zenit - Brügge 0:0

Tuletame meelde, et Juventuse eest ei tee täna kaasa Cristiano Ronaldo, sest portugallane peab koroonaviirusesse nakatumise tõttu isolatsioonis viibima.

Mõlemas mängus 15 minutit mängitud ning väravaarvet veel avatud pole.

Kiievi Dinamo ja Juventuse ning Peterburi Zeniti ja Brügge vahelised kohtumised on alanud!

