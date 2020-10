Koroonaviirus on kogu spordikalendri segamini löönud ja vanasse rütmi tagasi jõudmiseks tuleb teha tõsiseid pingutusi. Jalgpalli Meistrite liiga eelmine hooaeg sai läbi alles augusti lõpus ja teisipäeval tehakse algust uuega. Tavapärasesse graafikusse jõudmiseks peetakse seekordne alagrupiturniir kõigest seitsme nädala jooksul ehk täpsemalt 9. detsembriks on kõik kaheksandikfinalistid selged. Peale kiirendatud tempos mängimise on märksõnad veel võimalikud üllatused, probleemidega maadlevad soosikud, massiga löövad venelased, ungarlaste 25 aastat kestnud ootuse lõpp jpm.