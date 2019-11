Soome jalgpallikoondis pääses esmakordselt EMile

Soomlaste väravad lõid Jasse Tuominen 22. ning Teemu Pukki 63. ja 75. minutil. Inglismaa kõrgliigas Norwich Citys mängiva Pukki jaoks olid need käimasolevas valiksarjas juba kaheksandaks ja üheksandaks tabamuseks.

"Pole sõnu, kirjeldamatu tunne!" oli Pukki esimene kommentaar lõpuvile järel Soome ajakirjanikele. "See oli kuradi raske. Ma pole kunagi varem nii põnevil olnud. Jah, see oli ainulaadne mäng. Algus oli tõesti keeruline, kuid saime hakkama. See on kõige olulisem."

"Olen lapsepõlvest peale unistanud, et Soome vutikoondis jõuaks suurturniirile. Lõpuks oleme kohal!" õhkas Pukki.



Soome meeskonnal on nüüd J-alagrupis üheksa vooru järel 18 punkti, mis annab Itaalia (24) järel teise koha. Nende lähim ohustaja Kreeka, kellega kohtutakse viimases voorus, jääb soomlastest juba seitsme silma kaugusele.

Soome jalgpallikoondis ei ole veel kunagi suurturniiridel mänginud. Ainus erand on 1980. aasta olümpiamängud, kus saavutati üheksas koht.