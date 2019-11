Ajalugu teinud Soome jalgpallikoondist ähvardab karistus

Soome koondis võib olla sunnitud järgmise kodumängu pidama tühjade tribüünide ees ning neid ootab ka rahatrahv, mis võib ulatuda 100 000 euroni.

Soome jalgpalliliidus turvalisuse eest vastutav Marco Casagrande ei näe aga karistuses probleemi, sest tema sõnul oli soomlastel igati põhjust ajaloolise saavutuse järel platsile tormata ja koos mängijatega pidutseda.

Võidu järel võttis avalikult sõna ka Soome peaminister Antti Rinne, kes oli eelmisel kuul Prantsusmaa presidendile kinkinud soomlaste ründetähe Teemu Pukki särgi. Pukki kostitas ka eile Liechtensteini kahe väravaga.

"Uskumatu esitus! Õnnitlused ja suured tänusõnad! Oh Soome on, oh Soome on, oh Soome on lõpuks meeste jalgpalli meistrivõistlustel!" säutsus Rinne Tiwtteris.

Soome koondise väravavaht Lukas Hradecky pakkus isegi välja, et 15. novembri peaks kuulutama rahvuspühaks.

"Minu arvates on põhjust see kuupäev Soome rahvuspühaks nimetada. Tegime oma unistused teoks, tohutu rahvamass tähistab seda koos meiega!" sõnas Slovakkias sündinud Hradecky, kes mängib klubijalgpalli Leverkuseni Bayeris.