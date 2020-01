Barcelona legend kritiseeris endist koduklubi: nende käitumine on olnud natuke inetu

55-aastase hispaanlase töökoht on juba mõnda olnud Hispaania meedias kuumaks teemaks. Kuulujutud Valverde vallandamisest said hoogu juurde möödunud nädalal, kui Barcelona kaotas Hispaania superkarika poolfinaalis 2:3 Atletico Madridile. Kusjuures kümmekond minutit enne kohtumise lõppu juhtis veel Barcelona 2:1.

Hispaania väljaande Marca andmetel võis tegu olla Valverde viimase kohtumisega klubi eesotsas. Samal ajal on klubi otsinud uut peatreenerit ning ühe peamise kandidaadina on välja toodud Barcelona legend Xavi. Praegu Katari klubi Al Saddi juhendav Xavi kinnitas, et oli hiljuti Barcelona esindajatega kontaktis. Veel pole aga selgunud, missugusele tulemusele läbirääkimised jõudsid.

"Kui see kõik vastab tõele, on Barcelona ajanud asju natuke inetult," kommenteeris olukorda keskväljamaestro Andres Iniesta, kes esindas Barcelonat aastatel 2002-2018. "Minu arvates peaks alati peatreenerit austama. Peatreener on jäetud selle kõige taustal väga nõrgale positsioonile. Mina olen Valverdega hästi läbi saanud. Iseasi, kas ta meeldib kellelegi või mitte, aga praegune olukord pole meeldiv ei peatreeneri, klubi ega mängijate jaoks."