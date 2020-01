Peatreeneri armutu elu. Tiitlite võitmisest ei piisa, ka mängupilt peab ilus olema

Barcelona klubi, mängijad ja selle poolehoidjad on eduga harjunud. Ainuüksi käesoleval sajandil on Hispaania meistritiitleid võidetud 10, Meistrite Liigas triumfeeritud neljal korral ja Hispaania karikasarja valitsetud kuuel aastal. Lisaks veel mitmeid väikseimaid tiitleid ja kolmel korral on nad kroonitud ka maailma parimaks meeskonnaks. Kokku on viimase 20 aasta jooksul võidetud 34 tiitlit. Nüüd on aga enneolematu edu ja revolutsiooniline mängupilt saamas saatuslikuks Barcelona meeste praegusele juhendajale Ernesto Valverdele.