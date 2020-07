Pep Guardiola valas taas õli tulle: väljakult eemal ma Arsenali eriti austa

Tüliõunaks on jätkuvalt Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) hiljutine otsus, mille kohaselt pääses City kahe aasta pikkusest eurosarja keelust. Inglismaa meedia teatel kirjutasid mitmed Premier League'i klubid CAS-ile kirja, kus nad avaldasid rahulolematust organisatsiooni otsuse üle. Väidetavalt oli kirja eestvedajaks Londoni Arsenal, kellele City alles laupäeval FA karikasarja poolfinaalis 0:2 kaotas.

"Pärast kaotust surusime kätt," rääkis Guardiola. "Vastased väärivad alati austust ja tunnustust. Ma pean väga lugu sellest, mida Arsenal väljakul teeb. Mida nad aga väljaspool platsi teevad, seda ma eriti ei austa."

Alles eelmisel nädalal kritiseeris Guardiola konkurente, kes tema hinnangul kogu CAS-i protsessi vältel kahjustasid City klubi mainet. "Ärge minge meie selja taha ning hakake sosistama, mida me tegema peaks," sõnas hispaanlane. "Inimesed peaksid otsust aktsepteerima. Tean, et eliitklubide nagu Liverpooli, Manchester Unitedi ja Arsenali jaoks on see ebamugav, et City sellises positsioonis on, aga nad peavad mõistma, et väärime siin olemist. Jose (Mourinho) ja teised treenerid peaksid teadma, et meie mainele tehti kahju. Meie ees tuleks vabandada."