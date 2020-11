Pep Guardiola: Tottenham on praegu peamine tiitlipretendent

Jose Mourinho hoolealused hoiavad 20 punktiga tabelis esikohta, olles võitnud viimased neli kohtumist. Laupäeval alistati 2:0 just Manchester City. Tõsi, täna on Leicester Cityl võimalus neist mööduda, kui nad suudavad Liverpooli alistada.

"Nad on praegu tabeli tipus. Loomulikult on Tottenham praegu peamine pretendent tiitlilt," rääkis Guardiola pärast kaotust. "Samas on väga palju veel mängida. Me oleme ühe vähem peetud mängu juures kaheksa punktiga maas, kuid meie ees on palju tiime."

"Peame hakkama mänge võtma," jätkas Guardiola, kelle juhendatav City on võitnud kaheksast mängust kolm. "Mängulises plaanis pole me kaugel, aga meil on probleeme väravate löömisega ning ma ei räägi hetkel ainult ühest kindlast pallurist. See on reaalsus, kümme väravat on selgelt liiga vähe."

Cityl on kaheksa kohtumisega koos 12 punkti, mis on halvim tulemus alates hooajast 2008/2009, kui nende saldoks oli sel hetkel kümme silma.

