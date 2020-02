Mida tähendab karm karistus Manchester Cityle? Ilmselt lahkuvad Guardiola ja mitmed staarmängijad

Juba on teada, et veteranmängija David Silva (34) on otsustanud selle hooaja järel - kui tema leping lõppeb - klubist lahkuda. Väga tõenäoliselt lisandub aga lahkujaid teisigi, sest paljude põhimeeste kontraht saab enne läbi, kui City uuesti eurosarja pääseb. Selle nimekirja tipus on kindlasti Argentina ründetäht Sergio Agüero (31), kelle leping lõppeb järgmise hooajaga. Samal ajal saab kontraht läbi ka Saksamaa koondislasel Leroy Sanel (24), kes on pikka aega olnud Müncheni Bayerni sihikul, aasta hiljem lõppeb kontraht kogenud keskkaitsjatel John Stonesil (Inglismaa, 25) ja Nicolas Otamendil (Argentina, 32).

Mis saab aga sellistest tähtedest nagu Kevin de Bruyne, Ederson, Bernardo Silva, Raheem Sterling ja Riyad Mahrez? Kindlasti unistavad nemadki Meistrite liiga karikast ega taha lähiaastatel vaid Premier League`i tiitli eest mängida. Pealegi kui lahkub Guardiola, on ka neil lihtsam Cityst lõpparvet nõuda.

Milline on rahaline kaotus?

Simon Stone kirjutab, et huvitaval kombel on City jaoks karistusega kaasnev rahaline kaotus kõige ebaolulisem teema. Kõik teavad, et meeskonnal on väga rikkad omanikud Araabia Ühendemiraatidest. "Jah, mõistagi kaotavad nad kümneid miljoneid, kui jäävad eurosarjast eemale, kuid see neid eriti ei mõjuta," kirjutab Stone.