Karm karistus: Manchester City visati kaheks hooajaks Meistrite liigast välja!

Manchester City suhtes algatati uurimine pärast 2018. aasta novembris Saksamaa väljaandes Der Spiegelis avaldatud lekkeid, et Cityt on rahastatud suures mahus hämarate varifirmade kaudu, et UEFA finantsilise ausa mängu reeglitest kõrvale hiilida.

Araabia Ühendemiraatide šeigi Mansour bin Zayed al-Nahyani omandusse kuuluv Manchester City teatas, et on UEFA otsuses "pettunud, kuid mitte üllatunud". Inglismaa tippklubi kinnitas, et kaebab karistuse esimesel võimalusel edasi. Ilmselt läheb juhtum Rahvusvahelises Spordiarbitraaži (CAS)

2011. aastal jõustunud UEFA finantsilise ausa mängu reeglite kohaselt on seatud ranged piirangud, kuidas jalgpalliklubisid tohib rahastada. UEFA rakendas need reeglid, et rikkad omanikud ei maksaks vutiklubide hiigelkulusid oma taskust kinni ja meeskonnad suudaks end ise ära majandada.

Manchester City puhul avastati uurimise käigus, et klubi oli aastatel 2012 kuni 2016 oma sponsoritelt saadud tulusid kunstlikult suurendanud.

City praeguses meeskonnas on mängijaid ostetud enam kui 900 miljoni euro eest.

Manchester City asub hetkel Inglismaa meistriliigas teisel kohal. Premier League`ist pääseb tugevaimasse eurosarja neli esimest klubi.