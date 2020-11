Töötuks jäänud Mario Balotelli vastu tunneb huvi Inglismaa esiliigaklubi

Itaallane on alates tänavusest suvest vabaagent, kui toonane koduklubi Brescia otsustas Balotelliga lepingu lõpetada, sest ta puudus pidevalt treeningutelt. Vahepeal on Balotelli treeninud Serie D (Itaalia tugevuselt neljas liiga - toim) klubi Franciacorta juures, et vormi hoida.

Sky Sports kirjutab, et jalgpalluri teenete vastu tunneb huvi Barnsley, mis asub Inglismaa esiliigas 24 võistkonna seas 16. kohal. Balotelli esindajad on olnud kontaktis Barnsley juhatuse liikmetega, kuid ühelegi kokkuleppele pole veel jõutud.

Balotelli on karjääri jooksul esindanud selliseid suurklubisid nagu Milano Inter, Manchester City, AC Milan ja Liverpool. Itaalia koondise eest on tal kirjas 36 mängu ja 14 väravat.

