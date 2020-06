Järjekordsed skandaalid, tüli presidendiga ja purunev unistus ehk Kas ürgandeka Mario Balotelli karjäär on lõplikult läbi?

2012. aastaks oli toona 22-aastane Balotelli võitnud juba Meistrite Liiga, kolm Itaalia meistritiitlit ning korra ka Premier League’i. Seejärel pole tema auhinnakappi lisandunud enam ühtegi tiitlit ning ta on sattunud meedia tähelepanu alla rohkem mänguväliste skandaalide kui spordisaavutustega. Balotelli naasmine kodulinna Bresciasse pidi tähendama uut varianti itaallase jaoks teha kannapööre ning leida karjääris vajalik stabiilsus. Nüüd tundub, et järjekordne võimalus on ründeässa jaoks luhtumas.

Uus võimalus sünnilinnas

Kuigi viimased aastad on itaallane mänginud erinevates klubides nii Itaalias kui Prantsusmaal, on ta kõik need hooajad elanud ikkagi Brescia linnakeses. Talle kuulub Põhja-Itaalia linnas katusekorter, mille ta soetas omale 2012. aastal, kui kuulus veel Manchester City ridadesse.

"Inglismaal elades külastas ta seda vahetevahel, kuid 2013. aastal AC Milaniga liitudes kolis ta lõplikult sinna," kirjutas The New York Timesi jalgpallikorrespondent Rory Smith. "Klubi meelehärmiks eelistas Balotelli Brescias elamist suurlinna kolimisele."