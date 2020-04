Kas Zlatan Ibrahimovic on karjääri viimase kohtumise juba ära pidanud?

Jaanuaris endise koduklubi AC Milaniga taasliitunud Ibrahimovici praegune leping leivaisaga kehtib hooaja lõpuni. Erinevate spekulatsioonide kohaselt ei soovi rootslane Milaniga lepingut pikendada, sest on pettunud klubi hiljutises otsuses vallandada jalgpallidirektor Zvonimir Boban. Kuulujuttude kohaselt lõpetab Ibrahimovic ühtlasi oma karjääri ning hakkab keskenduma treenerikarjäärile.

Ibrahimovic käis viimati Milani särgis väljakul 8. märtsil, kui Genovale kaotati 1:2. Kodumeeskonna värava eest hoolitses just Ibrahimovic. Loetud päevad hiljem peatati Itaalias koroonaviiruse pandeemia tõttu kogu sporditegevus ning pole teda, kas ja missugusel kujul tänavune hooaeg üldse jätkub.

Rootsi meediale antud intervjuus tunnistas Ibrahimovic, et pole otsust tuleviku osas veel teinud. "Ma ei tea, mida ma hetkel tahan. Praegu juhtub iga päev midagi uut," rääkis koos perega eriolukorra eel Rootsi naasnud Ibrahimovic. "Kes oleks võinud ennustada koroonaviiruse pandeemiat? On väga kurb, et võistlused on peatatud, aga reegleid tuleb austada. Tervis on kõige tähtsam."

"Tahan edasi areneda, aga ma ei mõtle ainult iseenda ja jalgpalli peale," jätkas vanameister. "Mõtlen kõigele enda ümber: perele ja õnnele. Jalgpallis on minu karjäär, aga elus on palju enamatki Tahan midagi uut õppida, muutuda paremaks inimeseks ja seda mitte ainult väljaku peal."

