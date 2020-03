Rahvusvaheline meedia: koduklubi otsuses pettunud Ibrahimovic lõpetab suvel karjääri ja võtab vastu uue väljakutse

Jaanuaris Milaniga liitunud rootlasel on võimalus hooaja järel lepingut ühe aasta võrra pikendada, aga teadete kohaselt Ibrahimovic seda võimalust kasutada ei soovi. Nimelt on Ibrahimovic pahane, et klubi otsustas märtsi alguses vallandada jalgpallidirektori Zvonimir Bobani.

Bobanile sai saatuslikuks hiljutine intervjuu, kus ta kritiseeris nii klubi omava korporatsiooni Elliott Management poliitikat meeskonna juhtimisel kui ka klubi tegevjuhi Ivan Gazidise tegevust. Just Bobanil oli suur roll Ibrahimovici tagasitoomisel Milanosse.

Itaalia meedia teatel plaanibki Ibrahimovic seega karjääri lõpetada, mis annaks talle ühtlasi võimaluse alustada treenerikarjääriga. Võib ka juhtuda, et 38-aastase Ibrahimovici mängud on juba mängitud, kuna koroonaviiruse pandeemia tõttu pole teada, kas ja millal tänavune hooaeg üldse jätkuda saab.

Kogenud rootslase arvel on Milani särgis 10 kohtumisega neli väravat ja üks tulemuslik sööt. Ibrahimovic esindas Milani ka aastatel 2010-2012. Toona jäi tema arvele 85 mänguga 56 väravat.