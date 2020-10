Barcelona president astus ametist tagasi

57-aastane hispaanlane oli klubis juba pikalt avaliku survel all. Seetõttu oli novembri algusesse planeeritud ka umbusaldusavaldus Bartomeu vastu, ent mees otsustas enne seda ise ametist lahkuda.

Bartomeule heideti ette ridamisi tagasilööke, mis Barcelonat viimasel ajal on tabanud. Näiteks mängiti möödunud hooajal La Liga liidrikoht maha ning lasti tiitlivõitjaks tulla Madridi Realil. Meistrite Liigas saadi suvel Müncheni Bayernilt häbistav 2:8 kaotus. Lisaks oli Barcelona vaat et enim koroonakriisiga pihta saanud Euroopa suurklubi. Suvel üritas klubist plehku panna nende suurim staar Lionel Messi. Argentiinlane jäi lõpuks klubisse vaid põhjusel, et ei soovinud Barcelona vastu kohtusse minna.

"Arvasin, et Barcelona vajab uusi noori mängijaid ja et minul on õige aeg kõrvale astuda. Bartomeu ütles, et hooaja lõpus on mul see õigus. Tuli välja, et ta ei pidanud oma sõna," rääkis Messi sügisel antud intervjuus portaalile Goal.com. Messi pole ainus mängija, kes Bartomeuga rahulolematu on olnud. Lisaks on teda kritiseerinud ka meeskonna toetajad ja teised klubiliikmed.

Ka tänavune hooaeg on Barcelona jaoks alanud keeruliselt. Alles möödunud nädalavahetusel jäädi El Clasicos 1:3 alla Madridi Realile. Parimas vormis pole olnud ka klubi talisman Messi.

Teisipäeva õhtul antud pressikonverentsil teatas Bartomeu veel ühe pommuudise, kui sõnas, et Barcelona soovib liituda palju kõneainet tekitanud Euroopa Premier League'iga. "Barcelona on võtnud vastu kutse liituda võimaliku superliigaga," rääkis Bartomeu. "See garanteeriks klubile korraliku majandusliku tuleviku."

Bartomeu töötas klubi presidendina alates 2014. aastast. Tema valitsusajal võitis klubi neli Hispaania meistritiitlit, neljal korral triumfeeriti karikasarjas ning korra tuldi Meistrite Liiga võitjaks.

