Euroopa Premier League. Rahaahnus võib klubijalgpalli senise mudeli pea peale lüüa

Juba aastaid on räägitud võimalusest, et Euroopa tippklubid astuvad Meistrite liigast välja ja moodustavad oma n-ö kinnise liiga. Nüüd on taas päevavalgele tulnud uus plaan, milline võiks klubijalgpalli tulevik välja näha. Viimaste uudiste järgi on plaani eestvedajad Manchester United ja Liverpool saanud enda paati rahvusvahelise jalgpalli liidu FIFA ning üheskoos võidaksegi Euroopa jalgpalli liidule UEFA-le kambakas teha. FIFA on teadupärast alati kadestanud UEFA-t ja nende käpa all olevat Meistrite liigat, sest liiga on rahaliselt üliedukas. Nüüd võibki paari aasta pärast klubijalgpalli kihistumine veelgi suurem olla.