Serbo-horvaadi keelt oskav Frank Liivak: vastaste keskkaitsja ütles selja tagant, et löön penalti paremale

"Mängisin poolteist aastat Sarajevos. Seal on sama keel mis Makedoonias. Keskkaitsja ütles selja tagant, et ma löön paremale, valisin teise nurga ja pall oligi sees. Ma ei tea, kas see mõjutas, aga midagi ikka!" rääkis Liivak pressikonverentsil.

"Keeled suhu ja Euroopasse!" lisas ta laua tagant lahkudes.

Kuna Põhja-Makedoonia lõi lõpu eel kaks väravat tagasi ja mäng lõppes 3:3 viigiga, ei saa Liivaku sõnul matšiga päris rahul olla. "Kui juhid kümme minutit enne lõppu 3:1 ja seis jääb 3:3, siis ilmselgelt tundub see nagu kaotatud kaks punkti. Enne mängu oleksid inimesed kindlasti ühe punktiga rahul olnud, aga see on jalgpalli võlu ja valu."

Liivak annab endale aru, et tema hooaeg kõige paremini pole läinud, kuid kriitikaga kaasnev pinge on tema sõnul isegi nauditav. "Pinged on eriti minu situatsioonis sellised, et selle nimel tasub jalgpalli mängida. Ka minu kõrvadeni on jõudnud jutud, et ma ei ole just kõige armastatum jalgpallur Eestis," tõdes ta.

Kas see oli paika pandud, et sina penalti lööd? "Otseselt mitte. Pidin eelmises mängus lööma, aga siis penaltit ei tulnud. Täna olid kirjas Sappinen ja Vassiljev, aga kuna mõlemad olid juba välja vahetatud, siis tundus loogiline... Jah, ma ise ütlesin, et löön. See on põnev vastutus."