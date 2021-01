Paide linnameeskonna Gambia kaitsja näitab end Tšehhi kõrgliigaklubile

Banik on sügisringi mängude järel 21 punktiga 7. kohal, seejuures jäädakse neljandal kohal paiknevast Olomouci Sigmast, kel kaks mängu rohkem peetud, maha vaid ühe silmaga.

99-aastase ajalooga klubi tuli 2004. aastal Tšehhi meistriks, Tšehhoslovakkia perioodilt on teenitud veel kolm meistrikulda.

SANNEH TREENIB SEL NÄDALAL OSTRAVA BANIKUGA Paide Linnameeskonna äärekaitsja Muhammed Sanneh treenib sel nädalal Tšehhi... Posted by Paide Linnameeskond on Esmaspäev, 4. jaanuar 2021

Eesti Päevaleht kirjutas 22. detsembril, et just 20-aastases Sannehis, kes on ka Gambia koondise vaateväljas, näeb Paide linnameeskond kõige suuremat müügiartiklit. "Ilmselt võib välismängijate vastu mingit huvi olla. Kui tuleb korralik pakkumine, siis peame klubina seda kindlasti kaaluma," ütles klubi spordidirektor Gert Kams.

Kehtivad lepingud on Paide leegionäridest veel Abdul Razak Yusifil, Edrisa Lubegal, Hadji Dramel ja Deabeas Owusu Sekverel.

Eesti mängijatest kiikab kõige enam piiri taha Eesti koondise ründaja Henri Anier. "Temal on tõenäoliselt võimalus välisklubi leidmiseks olemas. Meil on kokkuleppe, mis lubab tal soovi korral mujale siirduda," tõdes Kams.

Paide on täna teatanud mitmest põnevast uudisest. Hommikul teatati, et treeneritiimiga on liitunud Eesti koondise legendaarne ründaja Indrek Zelinski, pärastlõunal avalikustati väravavahi Mihkel Aksalu liitumine aastase lepinguga. Eile anti teada 25-aastase ääreründaja Hindrek Ojamaa liitumisest. Ojamaa aitas eelmisel hooajal KTP-l tõusta Soome meistriliigasse.