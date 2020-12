Kolm värbamisvõtet, mis kergitasid Levadiast ja Kaljust väiksema eelarvega Paide hõbemedalitele

2009. aastaks kõrgliigasse kerkinud Paide jalgpalliklubi esmaseks eesmärgiks oli olla Eesti parim amatöörmeeskond. Sihte tipu poole hakati seadma 2017. aastal, kui peatreeneriks palgati Vjatšeslav Zahovaiko. Esmalt saadi kuues, seejärel viies, edasi neljas ja nüüd juba teine koht. Eesmärke on täidetud seejuures igati täpselt. Mulluse hooaja alguses tunnistas klubi president Veiko Veskimäe (asus Verstoniga jõulisemalt klubi toetama juba 2011. aastal), et sooviks on neljas koht, kuid edaspidi (alates tänavusest hooajast) tahetakse stabiilselt eurokohtadele mängida.

Nüüdseks lõppenud hooaja eel võistkondade eelarveid välja hõigates sai selgeks, et rahalises mõttes on endiselt kõige võimsamad FC Flora, FCI Levadia, Nõmme Kalju ja seejärel tuleb nende järel neljandana Paide Linnameeskond. Millised olid tänavu täpsemalt nende klubide esindustiimide rahalised võimalused ja milliseid värbamisvõtteid kasutades suutis Paide ikkagi teiseks tõusta?