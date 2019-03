"Muidugi toetame selles küsimuses treenerit!" Eesti jalgpallur Hollandis tule all: meedia nimetab teda dissidendiks, tiimikaaslased on nördinud

Mets esitas klubile üleminekusoovi 1. märtsil, vaid päev enne liigamängu Vitesse'iga. 1:4 kaotatud kohtumise järel tõdes klubi peatreener Mitchell van der Gaag, et Mets ei mänginud, kuna soovib klubist lahkuda. Kuigi seejärel jõudis peatreener eestlasega veel ära leppida, saadeti Mets peagi treeningult minema, sest van der Gaagi sõnul ütles eestlase kehakeel palju.

"Kui mängija tuleb minu juurde ja ütleb, et ta käitus valesti, et ta poleks pidanud niimoodi tegema, siis suudan sellega leppida. Ent kui räägitakse üht, aga käitutakse teistmoodi, siis ütlengi lihtsalt: mine tuppa, see ei tööta. Kehakeel on väga oluline," sõnas van der Gaag Hollandi väljaandele BN DeStem.

Sama väljaanne nimetab Metsa artikli pealkirjas suisa dissidendiks ning toob välja, et ka Bredasse siirdus eestlane kaks suve tagasi Norra klubist Stavangeri Vikingist olukorras, kus Viking vaevles tabelipõhjas.

Viimastel päevadel on Mets treeninud Breda duubelmeeskonnaga ning kaotanud ka tiimikaaslaste usalduse. Poolkaitsja Gianluca Nijholt ei nimeta eestlast küll otsesõnu reeturiks, kuid viitab sellele.

"Ei taha sellest küll palju rääkida, kuid mõistagi toetame selles küsimuses treenerit. Anda üleminekusoov sisse vaid päev enne mängu... Ma olen 12 aastat profimängija olnud ning pole mitte kunagi varem midagi sellist näinud," rääkis Nijholt.

Metsa kõrval kaitseliinis mänginud Pele van Anholt ei mõista eestlase käitumist. "Ma ei saa sellest aru, eriti olukorras, kus me praegu oleme. Mina oleksin samas positsioonis asja tunduvalt paremini lahendanud. Kui tahad klubist lahkuda, siis oota hooaja või vähemalt mängu lõpuni. Me vajame praegu väga kõiki mängijaid," lisas Anholt.