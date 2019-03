Ametlik: Eesti jalgpallikoondise juhtivmängija vahetab klubi

Juba paar nädalat on Metsa Bredast lahkumine päevakorral olnud ning nüüd andsid klubid ametlikult teada, et üleminek on tehtud. Lepingu sõlmis Mets uue klubiga 2021. aasta lõpuni.

Mets andis eelmisel nädalal Bredas ametlikult teada, et soovib klubist lahkuda, misjärel on teda esindusmeeskonna juurest eemal hoitud - ta on pidanud isegi treenima duubeltiimi juures.

Metsa näol saab AIK asendaja seni nende ridades mänginud keskkaitsjale Robin Janssonile, kes liitus värskelt MLS-i klubi Orlando Cityga.

Väidetavalt maksab AIK Metsa eest Bredale 300 000 eurot.

"Karolil on need omadused, mida oleme AIK-s otsinud. Tema iseloom seab nii talle endale kui teda ümbritsevale kõrged nõudmised ning üleminekuprotsessi jooksul on ta selgelt väljendanud, et tahab AIK-s mängida. Oleme väga rahul, et saime ta endale," sõnas AIK spordidirektor Björn Wesström.

"Olen väga õnnelik, et saan võimaluse AIK-ga liituda. Ootan juba uute tiimikaaslaste, klubi personali ja fännidega kohtumist ning tahan end platsil näidata;" lisas Mets uue klubi pressiteenistusele.

"See on suur klubi ja mul polnud raske otsustada, kas siia tulla," lisas Mets klubile antud videointervjuus. "Usun, et suudan meeskonna kaitsetööd tõhustada. Väga põnev, et mängime ka Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril. Kes ei tahaks selles sarjas mängida."